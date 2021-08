A Barlassina ecco i nuovi campi da padel: i residenti entrano anche con lo sconto Il semaforo verde nell’ultimo consiglio comunale. Il primo cittadino: «Sarà anche proposta un’attività di avvicinamento nelle scuole primarie e infine ai ragazzi under 18 non sarà fatta pagare la quota associativa»

In arrivo tre nuovi campi da padel a Barlassina. La novità è stata annunciato e contestualmente approvata nell’ultimo consiglio comunale. L’amministrazione ha avallato un’integrazione alla convenzione in essere dell’impianto sportivo di via Don Albertario ed il risultato è che: «Dopo l’inaugurazione dei campi da tennis qualche anno fa, tra qualche settimana sarà infatti possibile giocare a padel», spiega il primo cittadino Piermario Galli. «Tre saranno i nuovi campi che andranno a riqualificare un’area attualmente inutilizzata. La convenzione prevede che il gestore applicherà uno sconto del 10% (fino alle ore 18) a tutti i cittadini residenti a Barlassina, verrà proposta un’attività di avvicinamento al padel alle scuole primarie e infine ai ragazzi under 18 non sarà fatta pagare la quota associativa». Un gesto per avvicinare i giovani alla pratica di uno sport molto alla moda negli ultimi anni. Si tratta di una specie di tennis giocato generalmente in quattro, due contro due, con le pareti a delimitare il campo. La pallina deve toccare il terreno prima di toccare la parete degli avversari, ma le stesse pareti della propria metà del terreno di gioco possono essere utilizzate come sponde. «Ringrazio chi ha creduto nel nostro territorio per investire sullo sport», chiosa Galli, «invito tutti a settembre per una bella partita di padel».

