Monza Lavaggio strade via Buonarroti: divieti sospesi con la Lombadia in zona rossa (Foto by Fabrizio Radaelli)

Zona rossa: Monza sospende i parcheggi a disco, strisce blu e divieti per lavaggio strade Con la Lombardia ricollocata in zona rossa, il Comune di Monza torna a sospendere su tutto il territorio comunale delle norme legate al parcheggio in strada. Da domenica 17 gennaio al 31 gennaio 2021 incluso.

Con la Lombardia ricollocata in zona rossa, il Comune di Monza torna a sospendere su tutto il territorio comunale delle norme legate al parcheggio in strada. Da domenica 17 gennaio al 31 gennaio 2021 incluso è prevista la sospensione “della regolamentazione dei posti auto a disco orario, inclusi gli stalli destinati al carico scarico merci (consentita la sosta senza limitazione temporale), del pagamento della sosta nelle aree in superficie non in struttura in concessione a Monza Mobilità Srl, del divieto di sosta per lavaggio strade - specifica una nota del Comune -È consentita, perciò, la sosta senza limitazioni, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni prescritte dalla segnaletica verticale ed orizzontale in ogni specifica situazione”.

