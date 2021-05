Zona a traffico limitato di Lissone, scatta l’orario estivo 9 - 22 La novità da martedì 1 giugno, tutte le vie interessate. L’accesso da di via Sant’Antonio / via San Carlo è monitorato da una telecamera collegata ad un sistema di controllo automatico dei transiti veicolari.

Martedì 1 giugno scatta l’orario estivo della Ztl di Lissone: la zona a traffico limitato sarà attiva dalle 9 alle 22, tutti i giorni ( sino al 31 maggio era dalle 9.30 alle 19.30). Le vie ricomprese nella Ztl sono le seguenti: via Sant’Antonio, Santi Pietro e Paolo (da via Sant’Antonio a via Padre Ugolino da Lissone), Sant’Ambrogio, piazza della Libertà, via S. Giuseppe, Madonna, Assunta (da piazza Libertà a via Palazzine). L’accesso alla Ztl di via Sant’Antonio / via San Carlo) è monitorato da una telecamera collegata ad un sistema di controllo automatico dei transiti veicolari.

