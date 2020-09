Young Radio lancia la rubrica #ForFuture: «Ambiente e giovani sono una priorità» Il movimento FridaysForFuture in onda su Young Radio da venerdì 2 ottobre 2020 con una trasmissione per portare la crisi climatica al centro del dibattito.

Dopo le piazze il movimento FridaysForFuture conquista l’etere. Succede da venerdì 2 ottobre 2020 alle 16 su Young Radio: #ForFuture è il programma che vuole portare la crisi climatica al centro del dibattito.

Mezzora ogni due settimane con il gruppo locale del movimento, che riunisce numerosi studenti di Monza e Brianza, per toccare aspetti, cause e soluzioni della crisi climatica con anche interviste a ospiti per fornire un quadro della situazione globale e locale. In onda il venerdì alle 16 e il sabato e la domenica alle 14 a partire dal 2 ottobre e in ​podcast su ​Spotify o sul sito della radio.

«Si tratta di un evento storico per la nostra radio e per il mondo dell’informazione italiana -dichiara Alfredo Somoza, direttore di Young Radio (editore Cooperativa Aeris) - Siamo la prima testata giornalistica ad ospitare una rubrica fissa e autogestita dal movimento FridaysforFuture, a dimostrazione che per la nostra radio l’ambiente è una priorità. Una radio che si rivolge soprattutto ad un pubblico giovane non può ignorare quella che senza dubbio è la principale emergenza globale e che inciderà pesantemente sulla vita delle prossime generazioni se non ci mobiliteremo tutti».

