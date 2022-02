Lo sportello di ascolto di Walk the line presente negli istituti di Seregno, Meda e Giussano (Foto by Paolo Volonterio)

“Walk the line” entra a scuola, sportello d’ascolto a Seregno, Meda e Giussano In funzione uno speciale sportello di ascolto all’interno degli istituti Martino Bassi e Cfp Pertini di Seregno oltre a Cfp Terragni di Meda e Modigliani di Giussano all’interno del progetto “Walk the line”.

Per contrastare e prevenire la dipendenza da alcol e sostanze diverse nella fascia adolescenziale, è entrato in funzione uno speciale sportello di ascolto all’interno degli istituti Martino Bassi e Cfp Pertini di Seregno oltre a Cfp Terragni di Meda e Modigliani di Giussano. Una attività educativa che si amplia all’interno del progetto “Walk the line”. All’interno di questi istituti, lo sportello di ascolto distribuisce volantini, biglietti da visita e gadget, raccolte segnalazioni e soprattutto recepiti i bisogni dei ragazzi e delle ragazze.

Sono più di 1.700 gli studenti e le studentesse coinvolte in un percorso che proseguirà fino al termine dell’anno scolastico, per un totale di quindici settimane di attività che vedranno coinvolti otto educatori per un monte ore complessivo di 98 ore. Ogni settimana a turno nelle diverse scuole, gli educatori di Wtl saranno presenti con uno sportello di ascolto. In collaborazione con le scuole è stato inviato a tutte le famiglie degli studenti un consenso informativo sul progetto e le sue modalità, che dovrà essere firmato e restituito alla scuola.

Il progetto iniziato lo scorso mese di agosto con diversi gazebo nelle serate dei fine settimana estivi a Seregno, che hanno garantito una presenza fissa e continuativa, l’attività di Walk the Line è nata dalla volontà di aprire una canale di comunicazione con le ragazze e i ragazzi nei luoghi che frequentano maggiormente. Un approccio proseguito nei mesi più freddi nelle vie del centro di Seregno il sabato pomeriggio e che riprenderà nelle ore serali con l’arrivo della primavera.

Finanziato da regione Lombardia con i fondi per gli interventi a favore di giovani ed adulti a grave rischio di marginalità, Walk the Line è realizzato da cooperativa sociale Atipica, da associazione Antes di Agrate Brianza e dal servizio Multidisciplinare Aurora. Attorno al progetto, con funzione di rete, ci sono Ats Brianza, Asst Brianza, le scuole superiori del territorio, il comune di Seregno, con i servizi sociali e la Polizia Locale.

“Proseguiamo e ampliamo quest’attività di dialogo e monitoraggio dei comportamenti dei giovani che abitano in Seregno - ha detto l’assessore alle politiche sociali, Laura Capelli - convinti che sia la strada migliore per intercettare situazioni di marginalità e prevenire comportamenti che possono creare disagi ai cittadini. C’è una questione che riguarda soprattutto gli adolescenti dopo questi anni di pandemia che non può essere derubricata e che merita l’attenzione delle istituzioni attraverso interventi che da un lato li coinvolgano e li rendano protagonisti e dall’altro, come questo, siano capaci di seguire percorsi di ascolto”.

