Vuoi diventare un arbitro? Iscrizioni aperte al corso di formazione della sezione Aia di Seregno Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione promosso dalla sezione Aia di Seregno.

Rush finale per le iscrizioni al nuovo corso di formazione per aspiranti arbitri di calcio, promosso dalla sezione di Seregno dell’Aia (Associazione italiana arbitri di calcio), al via martedì 16 marzo. La proposta è indirizzata a giovani di entrambi i sessi, di età compresa tra i 15 ed i 35 anni non ancora compiuti. Il percorso, che prevede il diritto di ottenere punti per il credito formativo scolastico per chi è studente, sarà articolato in una prova a quiz, con argomento il regolamento del gioco del calcio, in un tema scritto, su una tematica a carattere generale ed infine in un colloquio orale, inerente quanto sarà trattato durante le lezioni, che da calendario saranno in tutto quattordici, prima dell’esame. I candidati che risulteranno idonei otterranno la qualifica di arbitro effettivo e saranno immediatamente immessi nei ruoli. Tutti riceveranno il materiale occorrente allo svolgimento dell’attività nell’immediato e, dopo qualche mese, una tessera federale, che permette l’accesso gratuito agli stadi dove si svolgono manifestazioni organizzate dalla Figc, pertanto campionati e tornei di ogni ordine e grado, amichevoli ed incontri della nazionale.

Gli interessati possono consultare per ulteriori informazioni il sito internet www.aiaseregno.it o scrivere una mail all’indirizzo [email protected] L’appuntamento si concretizzerà in un momento di particolare vivacità in sezione, nonostante la pandemia, con il recente subentro di Stefano Annoni a Cristian Brasi come presidente e le ottime prestazioni dell’associato Simone Sozza, che nel 2020 è stato il primo arbitro seregnese a calcare i campi della serie A, a 68 anni di distanza dalla chiusura della carriera da parte di Guglielmo Matucci, e si è poi meritato altre designazioni, l’ultima per Atalanta-Crotone, disputata una decina di giorni fa.

