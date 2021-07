Volkswagen Golf avvolta dalle fiamme, intervento dei vigili del fuoco di Monza La vettura era regolarmente parcheggiata lungo una strada di Sesto, ignote le cause del rogo. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale con una autopompa.

Una Volkswagen Golf è andata completamente distrutta a causa di un incendio che l’ha letteralmente aggredita nella mattinata di sabato 24 luglio a Sesto San Giovanni, in via General Cantore. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Comando provinciale con una autopompa uscita dalla caserma di via Cavallotti, a Monza, che hanno avuto la meglio sulle fiamme. L’auto era regolarmente parcheggiata lungo la strada. Ignote al momento le cause del rogo. Nessun ferito.

Golf in fiamme (foto vigili del fuoco)

