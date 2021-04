Volantini in tre Comuni per mettere in allerta i cittadini sulle possibili truffe Paura di essere truffati? Niente paura: i Comuni di Renate, Veduggio e Cassago hanno avviato una campagna informativa per i cittadini grazie alla polizia locale.

Lotta alle truffe tra Renate, Veduggio con Colzano e Cassago Brianza. Il Comune ha avviato una campagna informativa a tutela dei più indifesi, attraverso il lavoro del comando di polizia locale Bevera Briantea.

I volantini

I vigili stanno realizzando “materiale informativo per mettere in guardia gli anziani, spesso vittime di truffe abilmente orchestrate ai loro danni - così una nota del Comune di Renate -. Sulle brochure saranno messi in evidenza i comportamenti più adatti da tenere di fronte a sconosciuti che bussano alla loro porta”. Dal comando si evidenzia che «La maggior parte delle truffe, avvenute anche sul nostro territorio con un trend in crescita negli ultimi anni, si verifica perché gli anziani vengono presi alla sprovvista. Motivo per cui anche ricordare semplici comportamenti da seguire può essere utile per evitare di essere raggirati da abili truffatori». Dal municipio arriveranno presto dettagli sulla campagna a difesa degli anziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA