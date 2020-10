L’inizio di via Visconti da largo Mazzini (Foto by Fabrizio Radaelli)

“Vivo da poco a Monza, mi hanno rapinato la valigia vicino alla stazione: mi aiutate?” L’appello di una donna sul gruppo Facebook “Sei di Monza se”: da poco residente in città è stata rapinata della valigia con i vestiti. “Gran parte del mio guardaroba, mi aiutate?”.

Il benvenuto a Monza glielo hanno dato dei rapinatori: addio alla valigia e ai vestiti, “gran parte del mio guardaroba”. A raccontarlo è stata una donna che nella mattina di domenica 4 ottobre ha deciso di rivolgere un appello ai monzesi attraverso il frequentato gruppo Facebook “Sei di Monza se”, poche ore dopo essere stata aggredita.

Dove? In via Azzone Visconti, non lontano dalla stazione ferroviaria. La donna ha raccontato di essere residente a Monza da poco e che alcuni uomini l’hanno avvicinata nella strada della circonvallazione interna, l’hanno aggredita e quindi derubata. “Per fortuna io sto bene ma hanno portato via la mia valigia. È un trolley nero, delle dimensioni di un bagaglio a mano. All’interno avevo gran parte del mio guardaroba. Spero che qualcuno lo noti abbandonato in giro e possa aiutarmi a recuperare almeno in parte i miei vestiti!! Grazie a tutti per l’aiuto”.

Dopo poche ore i commenti erano già un centinaio e soprattutto una persona ha postato una foto che raffigura alcuni trolley per terra all’altezza di via Borgazzi 191, trai quali potrebbe esserci quello della neo-monzese, a quanto la stessa donna ha risposto.

“Io che sono vecchietta facevo l’Olivetti e abitavo in via Borgazzi - ha commentato una monzese -. Fare quella via o il centro era una passeggiata. Ora e’ una vergogna! Mi spiace per il tuo “benvenuta” a Monza! Purtroppo ormai tutta Italia e diventata una fogna e, sinceramente, non saprei nemmeno a chi dare colpe visto che ormai sono anni che è così”.

