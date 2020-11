MONZA assembramenti in centro (Foto by Fabrizio Radaelli)

Virus o no a Monza non si rinuncia alla vasca in centro - FOTO Nonostante la provincia sia la seconda in Italia per numero di contagi e le continue raccomandazioni a evitare spostamenti inutili e a restare in casa, il centro città, sabato pomeriggio, è stato letteralmente invaso.

Il virus scalpita, i casi di contagio aumentano, Monza e Brianza è la seconda provincia in Italia per numero di positivi, ma alla “vasca” in centro, a Monza, non si rinuncia: sabato 31 ottobre, nel pomeriggio, via Italia, piazza Roma e via Vittorio Emanuele II, nonostante le ripetute raccomandazioni di evitare spostamenti inutili, di stare a casa, sono state letteralmente invase da passanti - con la mascherina d’ordinanza indossata (ma qualcuno no) - Presi d’assalto anche i tavolini all’aperto dei locali.

MONZA assembramenti in centro

(Foto by Fabrizio Radaelli)

