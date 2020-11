Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza seconda provincia in Italia per contagi Covid: l’Asst sospende le ferie al personale sanitario e tecnico Comunicazione del direttore generale della Asst di Monza Mario Alparone: ferie sospese per il personale sanitario e tecnico fino alla fine dell’anno. La Uil: «Ci avevano detto che non c’era nessuna carenza di personale»

Se non è come marzo poco ci manca. Tanto è vero che la direzione generale dell’Asst di Monza, l’azienda ospedaliera, ha disposto la sospensione delle ferie già assegnate da qui alla fine dell’anno.

Monza è la seconda provincia d’Italia per contagi, ricorda il direttore Mario Alparone nella lettera con cui ha comunicato il provvedimento, e per dare una risposta adeguata ai bisogni della popolazione, sempre più alle prese con problemi di Covid, il personale tecnico e sanitario non potrà concedersi pause.

«Gli stessi metodi di marzo 2020 -dice il segretario provinciale Uil Fpl Massimo Bernabè- ma a sospendere le ferie di infermieri, tecnici sanitari e Oss, ci aveva pensato il governo la volta scorsa. L’anno scorso, la dirigenza Asst affermava con forza a noi organizzazioni sindacali che non c’era nessuna carenza di personale». Secondo la Uil doveva essere l’ultima ratio, dopo la chiusura degli ambulatori e le unità recuperate per le visite specialistiche sospese. .

«Non condividiamo -continua Bernabè- la gestione restrittiva dei diritti basilari dei nostri colleghi con queste tempistiche autoritarie». Insomma, va considerato meglio il bisogno del personale per il recupero psicofisico e la gestione delle esigenze familiari.

