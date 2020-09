Incidente via Mameli (Foto by Edoardo Terraneo)

Violento scontro tra un’auto e uno scooter a Lissone all’incrocio tra le vie Timavo e Mameli Intervento in codice giallo del personale paramedico inviato dal 118. Sul posto anche la polizia locale che, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, ha chiuso temporaneamente la vicina via Timavo alla circolazione delle vetture.

Violento scontro tra un’auto e uno scooter nel pomeriggio di martedì 1 settembre a Lissone, all’incrocio tra le vie Mameli e Timavo, con il centauro, un uomo di 45 anni, sbalzato a diversi metri di distanza dall’impatto. Una circostanza che ha determinato l’intervento del personale paramedico inviato dal 118 su un’ambulanza e un’automedica, in codice rosso successivamente declassato in giallo.

La via Timavo è stata temporaneamente chiusa alla circolazione dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’accaduto. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 45enne, che ha subito numerosi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato al vicino ospedale San Gerardo di Monza.

