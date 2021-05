Violento scontro tra due auto a Concorezzo: quattro feriti, uno in eliambulanza al Niguarda Il sinistro stradale è accaduto in via Oreno dove sue vetture si sarebbero scontrare frontalmente. Sul posto numerosi mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e carabinieri e polizia locale per i rilievi dell’accaduto.

Grave incidente in via Oreno, a Concorezzo, lunedì 17 maggio. Due auto si sono scontrate verso mezzogiorno all’altezza del civico 62 sulla strada che collega Vimercate a Concorezzo. Sono ben cinque le persone coinvolte nel sinistro stradale di cui tre donne di 47, 48 e 57 anni e due uomini di 47 e 66 anni. Sul posto, vista la gravità dell’incidente, si sono portati un elisoccorso, tre ambulanze, un’auto medica, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione sembra che le due vetture viaggiassero in direzioni opposte e si siano scontrate in modo frontale finendo entrambe fuori strada, La via Oreno, già purtroppo luogo di incidenti, è stata chiusa per qualche tempo per permettere ai soccorsi di intervenire e ai carabinieri e polizia locale di effettuare i rilevamenti di rito. Quattro delle persone coinvolte nell’incidente sono state trasferite in codice giallo negli ospedali di Vimercate (2), Monza e Niguarda (in quest’ultimo caso con l’eliambulanza). Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso della dinamica dell’accaduto ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

