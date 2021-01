L’auto “tagliata” dai vigili del fuoco per consentire i soccorsi al ferito (Foto by Roberto Magnani)

Violento scontro tra due auto a Cogliate, un automobilista liberato dai vigili del fuoco Ferito gravemente, è rimasto imprigionato nelle lamiere dell’auto accartocciata. Un secondo coinvolto è stato soccorso in codice giallo. Il sinistro è accaduto in via Piave. Sulla dinamica stanno indagando le forze dell’ordine

Grave incidente stradale nella serata del 3 gennaio a Cogliate, in via Piave, dove due auto si sono violentemente scontrate e uno degli occupanti è rimasto imprigionato nell’abitacolo. Per poterlo estrarre si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti da Lazzate, Seregno e Lissone. Il ferito, in gravi condizioni, è stato quindi trasportato all’ospedale Niguarda di Milano. Un secondo automobilista coinvolto è stato invece soccorso in codice giallo. Sulla dinamica dell’accaduto stanno indagando i carabinieri.

La seconda auto coinvolta

(Foto by Roberto Magnani)

© RIPRODUZIONE RISERVATA