Vimercate: vaccini anticovid a 64 anziani ospiti della San Giuseppe

Per la prima volta l’ospedale di Vimercate ha somministrato il vaccino anticovid in una casa di riposo. Sono stati vaccinati 64 ospiti della Rsa San Giuseppe di Vimercate, che in primavera aveva contato una trentina di decessi. Le rsa afferenti per la vaccinazione alla Asst della Brianza sono 31.