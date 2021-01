Vimercate: universitari, chi vuole laurearsi a palazzo Trotti? Il Comune di Vimercate mette a disposizione Palazzo Trotti per le discussioni di tesi di laurea a distanza: come presentare la domanda.

Il Comune di Vimercate interroga i laureandi per capire se mettere o meno a disposizione la sala consiliare di Palazzo Trotti per la discussione delle tesi a distanza. Ormai per colpa del Covid le cerimonie di laurea ormai si svolgono solo ed esclusivamente da remoto con i diversi programmi della rete. A tal punto il centrosinistra ha lanciato la proposta di mettere a disposizione spazi comunali per permettere agli studenti di discutere la tesi con una connessione internet più stabile.

L’amministrazione a Cinque Stelle ha quindi deciso che i laureandi interessati possono inviare una mail, entro il 15 gennaio 2021, agli indirizzi [email protected] oppure [email protected], specificando nell’oggetto: “Tesi in municipio” e indicando nel corpo della mail le seguenti informazioni: nome e cognome; data della discussione della tesi (qualora sia già conosciuta); piattaforma digitale da utilizzare; e l’istituto universitario e Facoltà di appartenenza. Un progetto simile è stato messo in campo da altri Comuni dell’area del Vimercatese come Agrate e Villasanta.

