Vimercate: un appartamento gratis per pazienti oncologici di Vimercate L’associazione “Mio fratello” in ricordo di Francesco Martusciello mette a disposizione ad Arcore gratis un appartamento per i malati oncologici in arrivo da lontano e in cura a Vimercate.

Un monolocale di 40 metri quadri per ospitare un malato oncologico e il suo accompagnatore, questa è la proposta dell’associazione milanese “Mio Fratello” che aiuta il reparto oncologico dell’ospedale di Vimercate e ha trovato un appartamento ad Arcore da mettere a disposizione.

“Al fine di rispondere alle richieste di coloro che scelgono di portare un proprio caro a curarsi nel nostro territorio, l’organizzazione di volontariato “Mio fratello” (miofratello.it), mette oggi a disposizione dell’ospedale di Vimercate (reparto di chirurgia generale oncologica), un appartamento con l’obiettivo di agevolare l’accoglienza del malato e degli accompagnatori – ha fatto sapere il sodalizio nato in memoria di Francesco Martusciello scomparso per colpa di un tumore -. Si tratta di un primo, piccolo, ma significativo passo dell’associazione, che ha in animo di dotare la struttura, entro la fine del 2021, di tre nuove realtà abitative”.

Il servizio, come già specificato, è rivolto ai pazienti oncologici post-operati presso il reparto di chirurgia generale oncologica (e accompagnatori) dell’ospedale di Vimercate, cui spetta l’organizzazione dell’assegnazione, decretata in base a criteri reddituali. Solo agli accompagnatori è richiesto un piccolo rimborso spese (25 euro al giorno), mentre il paziente (nel caso in cui dovesse sottoporsi ad ulteriori terapie, dopo la prima fase di ospedalizzazione), resta totalmente a carico dell’odv “Mio fratello”.

