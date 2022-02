Vimercate, udienza Bames il 17 marzo nella sede della Provincia L’ha annunciato l’ex segretario provinciale della Fim Cisl Gigi Redaelli informato dai legali. Rinviato a quella data anche il previsto presidio degli ex lavoratori.

Salta l’udienza della Bames in Tribunale a Monza e anche il presidio degli ex dipendenti della ditta di Vimercate è stato rinviato. « Abbiamo ricevuto tramite i nostri legali una comunicazione del tribunale di Monza, che l’udienza del 17 febbraio sarà di mero rinvio alla successiva già calendarizzata del 17 marzo che si terrà presso i locali della Provincia di Monza e della Brianza in via Grigna dove avverrà l’esame di un teste residuo di parte civile nonché l’esame di alcuni degli imputati – ha fatto sapere l’ex segretario provinciale della Fim Cisl Gigi Redaelli -. Si è deciso pertanto di sospendere il previsto presidio davanti al Tribunale. Nei prossimi giorni si terrà una riunione del Comitato degli ex dipendenti per valutare la situazione e decidere le prossime iniziative».

