Vimercate Incidente Auto-Moto via Ravasi polizia locale vigili (Foto by Fabrizio Radaelli)

Vimercate: si scontra con un suv che lo precede, ferito un motociclista Si tratta di un 33enne di Bernareggio. Inizialmente si era temuto che le condizioni del centauro fossero gravi, tanto che è stato preallertato anche l’elisoccorso, in seguito è stato trasportato all'ospedale in codice verde.

Scontro tra auto e moto in via Ravasi, a Vimercate, e un centauro è finito in ospedale venerdì pomeriggio 26 febbraio poco dopo le 13. Ferito un 33enne di Bernareggio: proveniente da Ruginello, in sella alla sua motocicletta, ha urtato una Nissan Quasqai che lo precedeva nello stesso senso di marcia e stava svoltando a sinistra verso un’azienda di floricultura. Nell’impatto il centauro è caduto a terra finendo parzialmente sotto il suv.

Sul posto si sono portati velocemente un’ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia locale di Vimercate. Preallertato anche l’elisoccorso. Col passare del tempo le condizioni del ferito sono apparse meno gravi del previsto ed è stato accompagnato in codice verde all’ospedale di Vimercate. Incolume invece la signora di 35 anni a bordo della Nissan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA