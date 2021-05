Vimercate: si incendia una spazzatrice stradale, nessun ferito E’ accaduto mercoledì 12 maggio in mattinata in via Cascina Branca, per cause in via di accertamento. Sul posto si sono portate squadre con una autopompa da Monza e una autobotte da Gorgonzola.

Intervento dei vigili del fuoco mercoledì 12 maggio in mattinata, attorno alle 8.30, a Vimercate, per spegnere le fiamme che hanno improvvisamente avvolto un mezzo della nettezza urbana. In rogo è avvenuto per strada, in via Cascina Branca, per cause in via di accertamento. Sul posto si sono portate squadre con una autopompa da Monza e una autobotte da Gorgonzola oltre che le forze dell’ordine. Nessuno è rimasto ferito.

I vigili del fuoco al lavoro

