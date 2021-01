Vimercate rilancia il bilancio partecipato: 100mila euro per “Cittadinoi” Il Comune di Vimercate rilancia il progetto “Cittadinoi” ovvero il bilancio partecipato che l’anno scorso è stato annullato a causa del Covid. Proposte da consegnare entro il 28 febbraio 2021 esclusivamente via mail, 100mila euro per il vincitore.

Il Comune di Vimercate rilancia il progetto “Cittadinoi” ovvero il bilancio partecipato che l’anno scorso è stato annullato a causa del Covid. Parte così la terza edizione con la stessa formula dell’edizione 2019, ma con una novità che riguarderà la votazione finale. Confermato lo stanziamento nel Bilancio Comunale 2021 di una cifra pari a 100.000 euro da destinare alla realizzazione del vincitore dell’iniziativa che permetterà a tutti i cittadini di presentare un proprio progetto e sottoporlo alla valutazione della comunità: quello più votato, purché sia tecnicamente realizzabile e purché non superi il budget stanziato, sarà realizzato dall’amministrazione.

Sono disponibili sul sito comunale la scheda per partecipare, il regolamento e la scheda per i sostenitori. La scheda chiederà ai cittadini di descrivere brevemente la propria idea, allegando eventualmente foto, disegni o altro materiale e conterrà uno spazio per raccogliere sostenitori per la propria proposta.

Le proposte potranno essere consegnate entro il 28 febbraio 2021 esclusivamente via mail all’indirizzo [email protected]. Vista l’emergenza sanitaria in corso, non saranno disponibili in formato cartaceo e non saranno distribuiti il regolamento, la scheda di presentazione dei progetti e la scheda dei sostenitori.

I tre documenti sono disponibili sul sito istituzionale. Le due schede (presentazione progetto e sostenitori) sono editabili e quindi possono essere compilate direttamente dal proprio dispositivo e inviate via mail.

Per la raccolta dei sostenitori il proponente del progetto deve compilare la scheda apposita indicando per ogni riga e per esteso il nome, il cognome e gli estremi della carta di identità (numero, Comune di rilascio e data di rilascio) del sostenitore. L’ufficio Partecipazione controllerà la veridicità e la validità dei documenti indicati. Saranno ritenute valide le sottoscrizioni di cittadini residenti nel Comune di Vimercate e che abbiano compiuto 16 anni di età alla data del 25 gennaio 2021. Le proposte sostenute dal maggior numero di persone saranno esaminate da una commissione che valuterà la loro fattibilità tecnica ed economica, aiuterà i proponenti a perfezionare la propria idea e individuerà le dieci proposte finaliste.

I dieci progetti finalisti saranno pubblicizzati con i canali informativi del Comune e parteciperanno alla votazione finale, che avverrà tra il 26 aprile e il 2 maggio 2021. Anche la votazione sarà esclusivamente online, con modalità che saranno spiegate in seguito.

Uno dei progetti che si è realizzato grazie al Cittadinoi riguarda il campo da beachvolley costruito a Velasca e inaugurato la scorsa estate.

