Vimercate, residenti di Oreno stoppano il cantiere contro gli allagamenti Attraverso una lettera di un legale hanno rivolto alcune istanze all’amministrazione comunale affinché il piano d’intervento non arrechi danni a chi abita in via del Salaino e zone limitrofe. Comune e BranzAcque pronti a incontrarsi.

È bastata una lettera di un avvocato a bloccare sul nascere il cantiere per la regimazione delle acque in via Del Salaino a Oreno. Il legale, rappresentando alcuni residenti della zona, ha inviato la missiva in Comune con alcune istanze rivolte all’amministrazione comunale affinché il piano d’intervento non arrechi danni a chi abita in via del Salaino e zone limitrofe. Serpeggia il timore, tra alcuni orenesi, che la creazione degli avvalli laterali lungo la strada per raccogliere le acque piovane provenienti dai campi possano creare problemi.

Si tratterebbe di un’opera finanziata ed eseguita per intero da BrianzAcque con l’obiettivo di evitare allagamenti attraverso la creazione di avvalli laterali lungo la strada in grado di raccogliere le acque piovane provenienti dai campi. La lettera del legale, tuttavia, ha fermato tutto e, nei prossimi giorni, l’amministrazione comunale e BrianzAcque si dovranno incontrare per stabilire il da farsi.

