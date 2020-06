Vimercate: ragazza di 18 anni muore precipitando dalle Torri Bianche, indagano i carabinieri Domenica pomeriggio una ragazza di 18 anni è morta precipitando dal sedicesimo piano alle Torri Bianche di Vimercate. Indagano i carabinieri, prevale l’ipotesi del gesto volontario. La procura di Monza dispone l’autopsia.

Sono aperte le indagini dei carabinieri di Vimercate sul caso della morte di una ragazza di 18 anni precipitata dal sedicesimo piano del residence nel complesso delle Torri Bianche, domenica nel pomeriggio. Nessuna ipotesi è per ora esclusa, anche se alcuni riscontri lascerebbero prevalere il gesto volontario.

L’allarme è scattato poco dopo le 14.30, quando mancava poco al momento di lasciare la stanza. La diciottenne era con un ragazzo di 19 anni, entrambi della provincia di Lecco (lei di Casatenovo, lui di Barzanò, entrambi giovani lavoratori). Sul posto sono arrivate ambulanza e automedica in codice rosso, la giovane è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale dove è morta per le ferite riportate. La procura di Monza ha disposto l’autopsia per chiarire se emergano elementi per chiarire la vicenda.

