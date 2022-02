Vimercate: progetti con fondi Pnrr, gli uffici comunali si riorganizzano Prevista la creazione di una nuova unità di progetto che si occuperà di incrementare le capacità di progettazione ed esecuzione degli investimenti.

Il Comune di Vimercate riorganizza le mansioni del personale di Palazzo Trotti per avere una macchina amministrativa più efficiente, competitivo e soprattutto attento a sviluppare progetti per la città legati al Pnrr e i suoi fondi.

«Il Pnrr è un’occasione fondamentale per poter intercettare delle risorse extra da mettere su alcuni progetti cruciali per la nostra città - ha commentato il sindaco Francesco Cereda -. Data la strategicità di questo piano abbiamo quindi cercato, con il nuovo segretario Mario Spoto, di capire come poter efficientare al meglio i lavori della macchina amministrativa proprio in funzione di questi obiettivi. Questa nuova organizzazione, unita all’alto livello delle professionalità presenti all’interno del Comune, ci metteranno nelle condizioni di poter competere al meglio per poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati».

Il nuovo assetto deliberato dalla giunta, entrato in vigore dal 1° febbraio, oltre alla ridefinizione degli attuali settori prevede la creazione di una nuova unità di progetto. Questa figura si occuperà di incrementare le capacità di progettazione ed esecuzione degli investimenti, integrando l’azione dell’ufficio di controllo strategico e di gestione e dell’ufficio Europa anche attraverso il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti che saranno ammessi al finanziamento con i fondi del Pnrr, del Fondo Complementare e del ciclo di programmazione UE 2021-2022.

Per quanto riguarda i settori comunali, viene mantenuta l’attuale dotazione organica dei tre dirigenti così suddivisa: una direzione per le funzioni di gestione delle risorse (uffici Ragioneria, Economato, Tributi, Europa) e dei servizi culturali (Biblioteca, Sistema bibliotecario, Comunicazione Istituzionale, Cultura e Must), una direzione che si occupa dei servizi diretti alla cittadinanza con le funzioni di Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, e Spazio Città , e la funzione dell’area del Governo del territorio che comprende anche le infrastrutture e lavori pubblici. All’interno di questa sarà inserita la nuova unità di progetto legata al Pnrr, sotto la guida di una figura dirigenziale fuori dotazione organica con contratto a tempo determinato (fino al 31/12/2026). Infine l’area di organizzazione e controllo di competenza del Segretario Generale che comprende le funzioni di organizzazione del personale, controllo di gestione, segreteria, trasparenza e prevenzione della corruzione, messi e centralino.

