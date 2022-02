Vimercate, ora anche Teresa Levati ha il Green pass: mai più fuori dal municipio La vimercatese ne era sprovvista perché non vaccinata a causa di alcune patologie delle qual soffre. Soddisfatto l’onorevole Massimiliano Capitanio: «Sono contento di averla accompagnata in questo percorso»

Anche Teresa Levati, senza vaccino Covid per patologie, da mercoledì 16 febbraio è dotata di Green pass per accedere ai locali e uffici pubblici. La vimercatese 75enne due settimane fa era stata costretta a stare fuori da Spazio Città - dove era andata per ritirare la sua nuova carta d’identità - perché sprovvista della carta verde e aveva dovuto delegare un conoscente per il ritiro.

Ad esultare per questa novità è l’onorevole leghista Massimiliano Capitanio. «Ecco Teresa Levati, 75 anni, di Vimercate, cacciata qualche giorno fa dal Comune perché il funzionario non conosceva le norme sui certificati di esenzione dal vaccino. Da mercoledì, grazie alle novità introdotte con il Decreto del 4 febbraio, Teresa ha il suo “green pass” digitale e potrà accedere a qualunque ufficio e locale pubblico. Sono contento di averla accompagnata in questo percorso, anche grazie al sostegno della associazione Cittadinanza Digitale – ha commentato il deputato del Carroccio -. Teresa si è dovuta recare di persona dal medico di base per farsi convertire la certificazione da cartacea a digitale. Proprio oggi la Camera ha approvato un mio ordine del giorno affinché i certificati digitali vengano trasmessi direttamente agli aventi diritto via sms, mail o appIO. Ricordo che, al momento, chi avesse una certificazione di esonero vaccinale cartacea deve recarsi entro il 27 febbraio dal medico di base per la conversione. Dopo quella data il certificato cartaceo non sarà più valido».

