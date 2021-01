Vimercate, novità per alcuni parcheggi: tariffe più alte ma “sosta gentile” e forfettaria Un euro all’ora da febbraio, le aree interessate dal provvedimento sono: piazza Unità d’italia, via de Castillia (fino all’intersezione con via Ponti), via Roma, via Santa Marta, piazza Castellana e il parcheggio di via S. Antonio

Il Comune cambia le tariffe dei parcheggi di alcune vie e piazze del centro storico di Vimercate che entreranno in vigore da lunedì 1° febbraio. Le aree interessate sono: piazza Unità d’italia, via de Castillia (fino all’intersezione con via Ponti), via Roma, via Santa Marta, piazza Castellana e il parcheggio di via S. Antonio. La nuova tariffa prevede il costo della sosta di 1 euro ogni ora, con la possibilità però di usufruire della nuova “sosta gentile” cioè 45 minuti di parcheggio gratuito da sfruttare una volta al giorno e in modo non frazionabile.

Invariati gli orari della sosta a pagamento, sempre dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 20 escluso i giorni festivi. Novità anche per la sosta nel parcheggio di via Sant’Antonio: dal 1° febbraio pagando una tariffa forfettaria di 3 euro si potrà sostare per un totale di 24 ore dall’orario di inizio del parcheggio (se per esempio se la sosta a 3 euro comincia alle 8 del lunedì la tariffa rimarrà valida fino alle 8 del martedì, se la sosta comincia alle 19 del venerdì rimarrà valida fino alle 19 del lunedì).Nulla cambia per gli altri parcheggi a pagamento della città: tariffa a 50 centesimi negli stessi orari (8-12; 14-20 nei giorni feriali).

