Vimercate, la mostra del Banfi al Must è stata allestita e subito chiusa. (Foto by Michele Boni)

Vimercate: “Luoghi di immagini e parola”, la mostra del Banfi è pronta ma (per ora) non si può visitare Allestita dagli studenti del liceo, si tratta di un percorso dedicato al Libro d’artista nato da un progetto formativo. Non accessibile a cause delle restrizioni Covid, rimarrà al Must fino al 30 maggio.

Concluso nei giorni scorsi l’allestimento della prima mostra del 2021 al Must di Vimercate da parte degli alunni del Banfi, ma per visitarla occorrerà attendere. «Purtroppo per poterla aprire bisognerà aspettare fino a quando le norme lo consentiranno - dicono dal museo, attualmente chiuso - ma nel frattempo ecco qualche anticipazione. Il titolo della mostra è “Luoghi di immagini e parole” e si tratta di un percorso dedicato al Libro d’artista nato da un progetto formativo del Liceo Banfi di Vimercate con la curatela di Simona Bartolena. La mostra resterà allestita nelle sale del Must fino al 30 maggio».

Il progetto è stato portato avanti con la collaborazione dell’Archivio del Libro d’Artista di Milano Gino Gini & Fernanda Fedi. Stessa sorte è toccata alla mostra organizzata in Villa Zoja la scorsa settimana dal Circolo Sardegna di Monza, Vimercate e Concorezzo dedicata a Dante, Raffaello e Grazia Deledda.

