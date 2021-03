Vimercate, liceo Banfi protagonista alle Olimpiadi di Informatica a squadre: «Programmazione e spirito di gruppo» La squadra seniores “Sortilegio” del liceo Banfi di Vimercate si è classificata 19° alle Olimpiadi di Informatica a squadre, dopo mesi di preparazione e una fase selettiva con oltre 400 squadre.

Giovani geni informatici crescono e si affermano al liceo Banfi di Vimercate e alle Olimpiadi informatiche. Dopo l’esaltante successo della squadra juniores del biennio “I discepoli di Brioni”, che si è aggiudicata la vittoria del Campionato Nazionale a Squadre 2020/2021, la squadra seniores “Sortilegio” ha raggiunto un notevole risultato alle Olimpiadi di Informatica a squadre. Dopo mesi di preparazione e dopo aver superato una fase selettiva durata da ottobre a gennaio che ha visto la partecipazione di oltre 400 squadre, nella gara dello scorso venerdì 26 febbraio ha conquistato un prestigioso diciannovesimo posto (su 31 finaliste) risultando la terza squadra della Regione Lombardia.

«Il nostro apprezzamento per l’ottimo risultato e l’impegno profuso, va a tutti i nostri ragazzi della squadra “Sortilegio”: Nicolas Albani (4N) Gabriele Cassano (5M ) Carlo Comotti (5N) Leonardo Conti (5M) Alice Busi (4N) e Jacopo Pacelli (4N) – ha fatto sapere il preside dell’istituto Giancarlo Sala -. La gara olimpica, a causa Covid, non si è potuta svolgere a Bologna, ma online dal nostro storico laboratorio di Informatica».

Tra l’altro il Liceo ha partecipato, per la quarta volta consecutiva, alla finale delle Olimpiadi di Informatica a squadre. Si tratta di una competizione di alto livello che, oltre ad una completa padronanza del linguaggio C++ e delle tecniche di programmazione, a capacità matematico-logiche e di problem solving, alla comprensione dei testi in inglese, richiede un paziente lavoro di cooperazione, creando uno spirito di gruppo e rendendo naturale l’attitudine a lavorare in team.

