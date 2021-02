Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Vimercate inaugurazione giochi parco a tutto sport da sinistra Luigi Bollani Selena Giovenzana e Francesco Sartini (Foto by Michele Boni)

Vimercate: la piccola Serena Giovenzana taglia il nastro del parco inclusivo Nuovi giochi al “A tutto Sport” di via Brianza. Il sindaco Sartini: «Insieme alla consulta investendo 40mila euro abbiamo potuto installare nuovi giochi per tutti i bimbi del quartiere e anche per i piccoli che hanno un po’ più difficoltà».

Inaugurati sabato 27 febbraio i nuovi giochi al parco A Tutto Sport di Vimercate in via Brianza. Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Francesco Sartini, i rappresentanti della consulta Vimercate centro-sud e la piccola Selena Giovenzana che lo scorso dicembre aveva partecipato e vinto il concorso per disegnare gli auguri di Natale del Comune.

«Siamo veramente orgogliosi – ha detto il primo cittadino – perché insieme alla consulta investendo 40mila euro abbiamo potuto installare nuovi giochi per tutti i bimbi del quartiere e anche dei giochi inclusivi per i piccoli che hanno un po’ più difficoltà. Stiamo anche riqualificando il parco comunale di via Donizetti».

Soddisfazione anche da parte della consulta Vimercate centro-sud con i suoi rappresentanti. «Questa giornata è molto importante. Siamo molto contenti perché avere un parco in città aperto a tutti è motivo di orgoglio. L’idea è partita quando abbiamo espresso l’intenzione di riqualificare gli spazi verdi della città collaborando con l’amministrazione» ha detto il presidente della consulta Vimercate centro-sud Luigi Bollani.

