Vimercate, Italia Nostra scrive alla Soprintendenza: «Cantiere in via Rota nonostante la vostra lettera» L’associazione Italia Nostra bacchetta Vimercate sul caso del cantiere di via Rota, in movimento nonostante la Soprintendenza avesse consigliato uno stop ai lavori.

Il cantiere di via Rota a Vimercate va avanti e Italia Nostra non ci sta. In questi giorni l’Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione ha scritto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Il sodalizio ha inviato una lettera per segnalare alcune mancanze dell’amministrazione comunale di Vimercate a seguito delle prescrizioni fatte dalla Soprintendenza.

«Siamo preoccupati che nonostante la vostra missiva, contenente una serie di misure ritenute necessarie, suggerisse una sospensione dei lavori, i lavori comunali sono proseguiti e sono tuttora in corso» ha fatto sapere il sodalizio.

Tra l’altro Italia Nostra sottolinea anche che «è stata realizzata la modifica dell’attacco a terra del monumento ai Caduti e si è proceduto con la pavimentazione circostante, in tempi che difficilmente possono aver consentito l’“approfondimento specifico di dettaglio relativo a idonea soluzione per l’attacco a terra del monumento al piano stradale o di campagna” da voi richiesto nella vostra comunicazione. Inoltre non si è ancora adempiuto alla prescrizione di apporre un cartello di cantiere recante le notizie storiche sul bene tutelato, anzi l’Amministrazione Comunale continua, anche in occasione del Consiglio Comunale del 22 marzo a denigrare il “preteso” valore culturale del Viale delle Rimembranze».

D’altronde proprio il sindaco Francesco Sartini nella seduta consiliare di qualche giorno fa aveva sottolineato che «la sospensione dei lavori era suggerita dall’ente e non imposta, al netto di assecondare tutte le prescrizioni fatte dalla Soprintendenza».

