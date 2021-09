Vimercate: gli appuntamenti elettorali in calendario Ultimi “botti” in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale: tutti gli appuntamenti dei tre schieramenti in corsa.

A Vimercate si sta vivendo una campagna elettorale breve, ma molto intensa considerando quanti appuntamenti i tre schieramenti politici hanno messo a calendario in queste ultime settimane. Martedì 21 settembre la lista “Vimercate a Colori” organizza l’evento Occupy Marconi-Silent Disco a partire dalle 22. Le liste a sostegno di Francesco Sartini invece faranno tappa giovedì 23 settembre alle 21 in via Don Lualdi a Ruginello per presentare il proprio programma.

Lunedì 27 settembre ci sarà invece un doppio appuntamento alle 21. “Vimercate Futura” propone in biblioteca un incontro con la dottoressa Rosy Grassi, psicologa ed esperta di educazione alla salute e parità di genere per trattare di “Donna Futura- il progresso al femminile” (con prenotazione al 3279810198 o 3393334997). “Articolo Uno” invece sarà in piazza Marconi di fianco alla Locomotiva e parlerà di “Diritti umani, dimensione globale e territorio. Confronto tra due complessità” con Pier Antonio Panzeri presidente associazione “Fight impunity”. Inoltre i candidati Francesco Cereda e Giovanni Sala hanno presenziato al mercato cittadino il venerdì accompagnati dall’Unione Commercianti.

