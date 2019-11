Vimercate, di notte nel parcheggio scappa vedendo i carabinieri: arrestato per droga Un arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio nella notte a Vimercate: i carabinieri hanno fermato un 41enne con quattro grammi di cocaina e 65 euro in banconote di piccolo taglio.

Era fermo in un parcheggio in piena notte e ha tentato di allontanarsi quando ha visto l’auto dei carabinieri.

È finito con l’arresto di un 41enne, cittadino extracomunitario già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga ai fini di spaccio il pattugliamento della sezione radiomobile della compagnia Carabinieri di Vimercate. Intorno all’1 del 19 novembre di passaggio in via Burago hanno notato l’auto e alle manovre sospette è seguito il controllo. È stato trovato in possesso di cinque involucri di cellophane con cocaina: quattro grammi e 65 euro in banconote di piccolo taglio. L’arresto è stato convalidato ed è stato sottoposto ai domiciliari.

