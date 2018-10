Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Valeria Pinoia)

Vimercate morte anziani via don Bosco (Foto by Valeria Pinoia)

Vimercate, anziani coniugi morti in casa a poche ore l’uno dall’altro - FOTO FOTO - Ci sarebbe una tragica fatalità all’origine della morte di una coppia di anziani a Vimercate, nella loro casa di via Don Bosco. Esclusa la morte violenta.

Sarebbe esclusa la morte violenta, ma una tragica fatalità all’origine della morte di una coppia di anziani a Vimercate, nella loro casa di via Don Bosco. I corpi dei coniugi, 86 anni lui e 85 la moglie, sono stati rinvenuti nella mattina di lunedì in seguito all’allarme lanciato ai nipoti e ai soccorsi da una vicina di casa. Avrebbe sentito dei rumori e poi più nulla, si è insospettita ma quando ha suonato alla porta non ha ricevuto risposta.

L’uomo sarebbe morto nella serata di domenica probabilmente per infarto, la moglie costretta su una sedia a rotella nelle ore seguenti. Sul posto i carabinieri, le prime ipotesi propendono per la morte naturale. Le indagini sono comunque in corso.

L’esame tossicologico durante l’autopsia potrebbe verificare come causa, come opzione alla morte naturale, l’eventuale ingestione di farmaci in quantità eccessiva.

(* notizia aggiornata)

