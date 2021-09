Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Vimercate scuola elementare macerie e pullman (Foto by Michele Boni)

Vimercate: anno nuovo, polemiche vecchie alla scuola Da Vinci di via Crocifisso Botta e risposta sulla scuola primaria di via Crocifisso a Vimercate: Fratelli d’Italia attacca su “macerie abbandonate” e pulmann in zona pericolosa, il vicesindaco risponde.

Anno scolastico nuovo, con problemi nuovi e vecchi alla scuola elementare Da Vinci di Vimercate. E in parte risolti. Lunedì 13 settembre è suonata la prima campanella e Fratelli d’Italia ha subito evidenziato un paio di criticità all’ingresso e uscita degli alunni dall’istituto scolastico di via Crocifisso.

«Ancora una volta ci troviamo con un pullman parcheggiato nelle vicinanze di dove i bambini entrano ed escono da scuola col rischio che quando il bus si mette in marcia potrebbe investire qualche allievo – ha detto il presidente di circolo Giuseppe Moretti - Questa era già una difficoltà nota che il Comune avrebbe dovuto risolvere l’anno scorso. In più abbiamo osservato che sempre nello stesso piazzale c’è la presenza di macerie abbandonate con tanto di ruspa vicina. Quell’area è stata delimitata solo con un nastro bianco e rosse, chiunque potrebbe accedere e prendere dei sassi da lanciare. L’Amministrazione diciamo che è stata poco lungimirante».

La risposta è arrivata dall’assessore ai Lavori pubblici Valeria Calloni. «Innanzitutto mercoledì mattina 15 settembre sono state rimosse le macerie che altro non erano che i sanpietrini di via Milano sostituiti recentemente con l’asfalto – ha detto il vicesindaco - Per quanto riguarda il posizionamento del pullman, la sua collocazione è stata concordata con la Polizia locale e gli autisti di Zani che si occupano del servizio trasporto pongono la massima attenzione quando devono parcheggiare o riprendere la marcia».

