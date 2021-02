Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Vimercate uscita e pullman scuola elementare da vinci (Foto by Michele Boni)

Non solo topi e conigli, alla scuola Da Vinci di Vimercate c’è anche il problema della fermata bus Alcuni genitori sostengono che si crei una situazione di pericolo per i bambini all’uscita dall’istituto, con il rischio che vengano investiti. Giuseppe Moretti (Fratelli d’Italia): «Nessun controllo, si crea una situazione al limite dell’assurdo»

La scuola elementare Da Vinci di Vimercate è sempre più nell’occhio del ciclone. Oltre al problema dell’invasione di topi e di conigli derattizzati, nelle ultime settimane tanti genitori hanno sollevato un’altra questione, ovvero la sicurezza dei bambini che entrano ed escono dal plesso di via Crocifisso. Il problema si manifesterebbe in prossimità del parcheggio del bus, dove, sempre secondo i genitori, i bambini rischierebbero di venire investiti durante l’attraversamento da un lato all’altro della strada.

La questione è già stata discussa nell’ultimo consiglio comunale di mercoledì 24 febbraio e adesso a rincarare la dose ci ha pensato il presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Vimercate Giuseppe Moretti. «Davanti alle scuola primaria Leonardo da Vinci a Vimercate c’è uno spazio del parcheggio dedicato all’uscita e all’ingresso dei bambini dove già è in essere una situazione di pericolo per il pullman ma il non controllo da parte del comune, avvisato più volte, e la Polizia Locale completamente assente si crea una situazione al limite dell’assurdo».

