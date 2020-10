Vimercate: addio ai semafori del Pagani, arriva la rotatoria Sp 45 Villasanta-Vimercate, per tutti il Pagani: il Comune annuncia la sostituzione dell’incrocio con semafori con una rotatoria. I fondi arrivano dal piano di rilancio della Regione Lombardia.

Addio alle lunghe code dell’ora di punta? Questa è l’intenzione del Comune di Vimercate, che ha annunciato di avere intenzione di trasformare l’incrocio semaforico della Sp45 Villasanta-Vimercate in una rotatoria: è “l’incrocio del Pagani”, dove si intersecano la strada che va dalle Torri bianche al cavalcavia del Gigante e le strade che portano a Oreno e Concorezzo. A disposizione ci sono ora 800mila euro stanziati dalla Regione Lombardia all’interno del considdetto Piano Marshall per il rilancio del territorio.

“Il finanziamento sarà attribuito alla Provincia MB che ha indicato la rotatoria tra le opere necessarie per la messa in sicurezza, per la riduzione dei rischi di incidentalità e per la fluidificazione del traffico che transita sulla provinciale” scrive il Comune di Vimercate, che segnala per i prossimi giorni un incontro tecnico in Regione per “ la definizione del progetto, fase necessaria al recepimento del finanziamento che prevede dei lavori entro il 2024”.

