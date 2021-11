Vimercate, 100mila euro per adeguare l’impianto antincendio della scuola di Oreno La giunta del sindado Francesco Cereda ha votato in questi giorni il progetto esecutivo dell’intervento che riguarda l’istituto Don Zeno Saltini di Oreno.

La giunta Cereda ha votato in questi giorni il progetto esecutivo di adeguamento dell’impianto antincendio della scuola Don Zeno Saltini di Oreno, come da normativa relativa alla prevenzione incendi. L’impianto, realizzato secondo le prescrizioni degli elaborati di progetto, è costituito da due idranti dotati di manichette e lancia e completi di cassetta esterna e segnaletica, la rete di distribuzione in polietilene interrata e in acciaio a vista e due pompe. Il costo complessivo dell’intervento per dotare l’istituto di questi elementi ammonta a poco meno di 100mila euro.

