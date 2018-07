Villasanta: tre giorni di festa, musica, street food e solidarietà con la Croce Rossa Tre giorni di festa a Villasanta con la seconda edizione dello “Streetfood & Music Festival” targato Croce Rossa. La manifestazione prende il via venerdì 13 luglio nell’area feste di via Nazario Sauro. Musica con gli interpreti di 883 e Vasco Rossi, street food e l’appello ai nuovi volontari.

Tre giorni di festa a Villasanta con la seconda edizione dello “Streetfood & Music Festival” targato Croce Rossa. La manifestazione prende il via venerdì 13 luglio nell’area feste di via Nazario Sauro ascoltando i successi di 883 e Max Pezzali con Maxmania. Sabato sera alle 21 toccherà alle Deviazioni cantare le canzoni di Vasco Rossi. Infine domenica dalle 18 appuntamento con le più grandi hits interpretate da Settesotto. Tre giorni di festa in cui i volontari della Cri porteranno in tavola tante specialità culinarie e raccoglieranno fondi per supportare le attività sul territorio. Presente anche il gazebo del mercatino della vendita di abiti usati.



Villasanta Cri Village 2017

(Foto by Valeria Pinoia)

«È il secondo anno di fila che proponiamo questa iniziativa – ha spiegato il presidente del comitato locale della Cri Enrico Ivaldi – e gli obiettivi, che ci poniamo sempre, sono quelli di farci conoscere e trovare nuovi volontari».

Sono all’incirca 130 le persone che danno una mano all’associazione, ma ne servirebbero sempre di più. «È sempre più complicato trovare persone che possano avere del tempo disponibile parlo sia per la Croce Rossa, che per molte altre associazioni locali – ha proseguito Ivaldi - Tra l’altro quest’anno secondo tutte le nuove normative sulla sicurezza è stato più difficile del solito riuscire ad organizzare la festa».

Aspetti che condizionano non poco numerose iniziative estive e che mettono in difficoltà il mondo del volontariato locale. La Croce Rossa oltre a questo weekend guarda però già più avanti. «In autunno organizzeremo un corso di formazione per nuovi volontari e speriamo in una forte adesione. C’è bisogno dell’aiuto di tutti per portare avanti questa associazione, che si è consolidata da anni a Villasanta e produce diversi servizi per il territorio».

Un appello rivolto ai villasantesi e non solo, che possono iniziare ad avvicinarsi al mondo della Cri già da questo weekend.

