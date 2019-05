Villasanta, patente falsa e precedenti penali: due denunce dopo un controllo La polizia locale di Villasanta ha fermato due persone a bordo di un’auto sospetta ferma in via Da Vinci con motore acceso. Dai controlli sono emersi documenti falsi e precedenti per furto e ricettazione.

La polizia locale di Villasanta ha fermato due persone con patente falsa e precedenti reati penali. Venerdì 3 maggio, intorno alle 11.15, in via Da Vinci area residenziale, una pattuglia dei vigili notava un veicolo sospetto, fermo con motore acceso con a bordo una persona alla guida mentre lato passeggero saliva un secondo soggetto. Il veicolo con targa francese attirava immediatamente l’attenzione del capo pattuglia che disponeva il fermo e il controllo del veicolo e delle persone a bordo.

I soggetti controllati sono risultati di nazionalità georgiana e sono stati accompagnati per accertamenti negli uffici della polizia locale, dove è emerso che il conducente aveva patente georgiana ritenuta falsa, pertanto veniva denunciato a piede libero, mentre il veicolo veniva rimosso e la patente di guida sequestrata (in attesa di perizia). Il passeggero invece è risultato sprovvisto di documenti di soggiorno e sottoposto a fermo per identificazione. Gli ulteriori accertamenti nella nuova Questura di Monza hanno fatto emergere diversi precedenti per furto e ricettazione.

