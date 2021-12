Villasanta, niente azione legale della Coop La Speranza: «Ma avanti col trasporto anziani» A Villasanta incontro pubblico della cooperativa La Speranza dopo mesi di discussioni e risposte protocollate, scaturite in seguito alla decisione dell’amministrazione di assegnare ad altra cooperativa il servizio di trasporto sociale. Nessuna azione legale, «la vicenda si chiude qui, ma avanti col trasporto anziani».

«Non vogliamo andare al contenzioso amministrativo, per noi la questione si chiude qui». Non senza rammarico Erminio Varisco, vicepresidente della Speranza, ha comunicato la volontà della cooperativa di via D’Azeglio di non intraprendere alcuna azione legale verso l’amministrazione di Villasanta. Un epilogo che chiude mesi di discussioni e risposte protocollate, scaturite in seguito alla decisione dell’amministrazione di assegnare alla cooperativa Per Monza 2000 il servizio di trasporto sociale con affidamento diretto fino a giugno 2022, dopo che Auser Brianza, unico partecipante al bando, si è sfilata dalla gara. Per discutere di questo e ripercorrere dettagliatamente l’intera vicenda, la Speranza ha organizzato lo scorso 13 dicembre un incontro pubblico in Villa Camperio.

Molti i cittadini presenti, tra loro tutti i consiglieri di minoranza ma nessun rappresentate della maggioranza. «Abbiamo riscontrato un silenzio assordante da parte della maggioranza dei consiglieri comunali. A tutti i membri del consiglio comunale abbiamo sempre inviato copia di ogni nostra comunicazione verso l’amministrazione, ma nessuno della maggioranza ha mai voluto confrontarsi con noi», ha spiegato Erminio Varisco.

E sempre il vicepresidente ha annunciato l’intenzione della cooperativa di attivare, a partire dal prossimo mese di gennaio, il servizio di trasporto a disposizione degli anziani. «Questo genere di accompagnamenti noi lo garantivamo, il nuovo contratto con la Per Monza 2000 non lo prevede ma sono tanti gli anziani che ancora ci chiamano perché hanno bisogno di essere accompagnati in ospedale per le visite mediche. Per questo utilizzeremo i nostri mezzi a titolo gratuito, fino a quando potremo farlo, per continuare a garantire ai cittadini villasantesi un servizio che noi abbiamo sempre offerto».

L’incontro pubblico è stato l’occasione per i vertici della Speranza di rivolgersi anche ai consiglieri di minoranza (unici presenti in sala), autori di una interrogazione presentata all’assessore ai Servizi sociali, Laura Varisco, nella quale si chiedevano chiarimenti in merito all’iter seguito durante per l’assegnazione al nuovo gestore.

«Avete sbagliato impostazione – ha aggiunto Varisco, ex consigliere comunale – meglio sarebbe stato presentare una mozione».

«Meglio una minoranza che ha cercato in qualche modo di replicare che una maggioranza silenziosa», ha spiegato Federico Cilfone, capogruppo della Lega. «Volevamo capire quali fossero le intenzioni dell’amministrazione. Ma non intendiamo restare silenziosi su questa vicenda», ha aggiunto Massimo Casiraghi, della lista Casiraghi sindaco.

