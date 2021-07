Villasanta: lavori estivi alle scuole in vista di settembre Alla primaria Oggioni sostituzione di porte, infissi e finestre. Alla Villa sono in corso i lavori ai servizi igienici e verrà installato un nuovo cancello.

Proseguono i lavori di riqualificazione delle scuole elementari di Villasanta. Alla scuola primaria Oggioni: si rimuovono le strutture non conformi ai parametri per l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi sostituendo le porte, infissi e finestre per l’adeguamento alla normativa, per una scuola più sicura. Tutta questa operazione ha un costo complessivo di 300mila euro con anche un finanziamento da parte di Regione Lombardia pari a 140mila euro.

In parallelo alla scuola primaria Villa sono in corso i lavori per il rifacimento della colonna dei servizi igienici: un intervento importante per riqualificare l’edificio e renderlo più funzionale. Inoltre è in programma, entro l’inizio delle lezioni, anche l’installazione di un cancello, a delimitazione del porticato d’ingresso con un investimento complessivo di 240mila.

«Questi cantieri vanno avanti abbastanza spediti – ha commentato soddisfatta l’assessore ai Lavori Pubblici Gabriella Garatti -. Inoltre a breve faremo anche dei piccoli interventi di manutenzione alla scuola dell’infanzia Arcobaleno».

