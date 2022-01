Villasanta: la Cri riattiva i servizi a domicilio per spesa e farmaci, come richiederli Vista la ripresa dei contagi il comitato di Villasanta della Croce Rossa ha riattivato i servizi di spesa a domicilio e consegna dei farmaci per le persone che si trovano in quarantena o isolate.

Il comitato di Villasanta della Croce Rossa ha riattivato i servizi di spesa a domicilio e consegna dei farmaci per le persone che si trovano in quarantena o isolate perché contagiate.

«Alla luce dell’aumento dei contagi, per supportare quella parte di popolazione che in questo momento si trova in isolamento perché positiva al Covid -19 o in sorveglianza preventiva perché è entrata in contatto con un positivo, abbiamo deciso di riattivare i servizi di pronto spesa e pronto farmaco», fanno sapere i volontari dalla sede di via Raffaello Sanzio.

Per il servizio di consegna della spesa direttamente al domicilio occorre contattare il numero 039 303295. I volontari rispondono il lunedì, dalle 9 alle 10, per raccogliere le richieste. La consegna dei sacchetti con la spesa verrà fatta lo stesso giorno della richiesta, nella tarda mattinata.

Per accedere al servizio di pronto farmaco, invece, è sufficiente chiamare il numero verde gratuito 800 065510 indicando quali sono i farmaci richiesti.

«I servizi di consegna saranno svolti dal nostro personale volontario in divisa, e con tesserino di riconoscimento CRI ben visibile», precisano i volontari che mettono in guardia la popolazione di Villasanta da eventuali raccolte fondi attivate porta a porta.

«Il comitato cittadino non ha in programma nessun tipo di raccolta fondi fatta porta a porta. Se qualcuno si dovesse presentare spacciandosi per un volontario della Croce Rossa per chiedere un’offerta è bene che si sappia che si tratta di truffatori. In questo caso occorre contattare subito le forze dell’ordine».

Attualmente sono 360 i cittadini positivi al Covid (dato aggiornato al 7 gennaio 2022). Erano 276 il 3 gennaio.

