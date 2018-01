Villasanta: il Lambro si colora (ancora) di rosso Il Lambro a Villasanta è diventato rosso, di nuovo. Il fenomeno osservato martedì pomeriggio nei pressi dello scolmatore, nella zona di via Molino Sesto Giovane. Sul posto i tecnici del Comune, allertati Regione Lombardia e Brianzacque

Lambro rosso dallo scolmatore nella zona di via Molino Sesto Giovine a Villasanta. Martedì pomeriggio, dopo un sopralluogo, da parte dei tecnici del Comune, sono state informate la centrale operativa di Regione Lombardia e Brianzacque.

Le cause non sono ancora note e le indagini sono in corso. Non è però la prima volta che si verifica una situazione del genere. Ai primi di luglio sempre in prossimità degli scolmatori pieni il fiume si era colorato di rosso. Allora i tecnici di Arpa non fecero in tempo a intervenire perché il flusso rosso si esaurì in poco più di un’ora. Né i campioni prelevati da testimoni furono utilizzabili.

