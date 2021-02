Villasanta, il gatto curioso salva il gheppio dalla bocca di lupo Grazie a un gatto l’Enpa di Monza ha salvato un gheppio rimasto “imprigionato” in una bocca di lupo. È successo a Villasanta, il rapace è stato liberato nel Parco.

Grazie a un gatto l’Enpa di Monza ha salvato un gheppio rimasto “imprigionato” in una bocca di lupo. Il falchetto probabilmente inseguendo una delle sue prede è finito sotto una grata per l’areazione dei locali seminterrati di una villetta a schiera a Villasanta. E ad accorgersene è stato il padrone di casa che, recandosi in garage per prendere degli attrezzi per costruire una gattaiola nella porta di casa, ha notato il suo micio curiosare nell’adiacente bocca di lupo.

Villasanta gheppio salvato

(Foto by Michele Boni)

A quel punto si è reso conto che sotto quella grata c’era un gheppio e ha allertato i Vigili del Fuoco di Monza che hanno chiesto una mano a Enpa, che è intervenuta col suo presidente Giorgio Riva e gli operatori Federica e Sergio. Recuperato con grande delicatezza per mezzo di retini, il gheppio è stato inserito in un trasportino, dopo averne verificato le ottime condizioni.



Per l’immediato rilascio è stato scelto un posto veramente regale: il vicinissimo Parco di Monza. Il piccolo falco è stato così liberato al centro del viale dei Carpini, a quell’ora deserto, uno dei punti più scenografici del parco che ha sullo sfondo la Villa Reale, tornando così a essere padrone dei cieli della verde Brianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA