Villasanta, coronavirus: un’altra classe in isolamento alle scuole medie Dopo il caso rivelato martedì e la prima classe in isolamento fiduciario, alle scuole medie di Villasanta si registra una seconda positività e un’altra classe coinvolta dal protocollo.

Un altro contagio da Covid-19 alle scuole medie Fermi di Villasanta. Mercoledì 30 settembre l’istituto comprensivo guidato dalla preside Nora Terzoli ha comunicato la positività al Coronavirus di un altro alunno del plesso di via Villa. I casi salgono a due come due sono le classi in isolamento all’interno della scuola.

Solo martedì 29 settembre era stata comunicata dal sindaco Luca Ornago una situazione analoga con l’avviamento di tutta la procedura, mettendo in quarantena la classe e sottoponendo al tampone i compagni e il personale docente e non docente. Questo protocollo verrà seguito anche nel nuovo caso con le stesse modalità.

