Villasanta: camion sbaglia strada e si incastra in via Camperio sotto gli occhi delle telecamere Giovedì 9 dicembre la polizia locale di Villasanta è intervenuta per aiutare un camionista che si era “incastrato” con il suo mezzo pesante all’incrocio tra le vie Camperio e Confalonieri. Poi la multa.

Hanno lavorato per più di mezz’ora gli agenti della Polizia locale di Villasanta per aiutare, giovedì 9 dicembre, un camionista che si era “incastrato” con il suo mezzo pesante all’incrocio tra le vie Camperio e Confalonieri.

Il tutto è successo verso le 7.50, nel pieno del traffico del mattino. Il mezzo, un grosso camion che trasportava una ruspa, era diretto in via della Resega, nel tratto di strada che confina con la frazione San Giorgio di Biassono. Il navigatore satellitare probabilmente ha suggerito il tragitto più celere, ma portandolo a transitare su strade in pieno centro, interdette al passaggio dei mezzi pesanti.

Una manovra decisamente azzardata, che ha causato inevitabilmente il blocco della viabilità con pesanti ripercussioni sul traffico del mattino. Gli agenti della Polizia locale accorsi sul posto hanno aiutato il camionista a fare retromarcia lungo via Camperio, l’unico modo per potersi togliere dall’incastro.

Fortunatamente la manovra di retromarcia, decisamente complessa per un mezzo così ingombrante, non ha provocato alcun danno alle auto parcheggiate su via Camperio.

Il guidatore dell’autoarticolato è stato poi multato per essere entrato con un mezzo pesante in una zona del paese interdetta al passaggio dei camion.

L’intera scena è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza che hanno immortalato le manovre azzardate del camionista e il conseguente salvataggio in retromarcia per liberare via Camperio.

