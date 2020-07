Villasanta: aperto il cantiere per rifare piazza Europa, il mercato si sposta nel parcheggio del Gigante È partito lunedì 13 luglio il cantiere di riqualificazione della piazza Europa di Villasanta, durerà circa 9 mesi e avrà delle ricadute per i villasantesi. La prima è lo spostamento del mercato: da venerdì 17 va nel parcheggio del Gigante.

Dopo tanti mesi di attesa è partito lunedì 13 luglio il cantiere di riqualificazione della piazza Europa di Villasanta. Un intervento di un milione di euro che durerà circa 9 mesi e avrà delle ricadute importanti per i villasantesi.

Innanzitutto verranno rifatti i parcheggi e la pavimentazione quindi per i prossimi mesi mancheranno degli stalli di sosta soprattutto per i genitori che accompagnano i bambini alla scuola elementare Oggioni.

Da venerdì 17 il mercato cittadino che ha sempre trovato posto nello spiazzo, che si affaccia su via Carducci, cambia posizione. Le bancarelle degli ambulanti si spostano nel parcheggio di via Vecellio di fronte al centro commerciale “Il Gigante”. Nei giorni di mercato sarà disponibile una navetta gratuita andata e ritorno, attiva dalle 8.30 alle 13.30, ogni mezz’ora da piazza Europa.

Un cambio di location obbligatorio per permettere agli operai di lavorare sulla piazza Europa.

Per quanto concerne il progetto c’è in programma innanzitutto la sostituzione della pavimentazione. Prima della posa verrà rimosso tutto il materiale presente sino ad una profondità di 50/60 cm e poi verrà disposto un sottofondo di posa a rendere più stabile la superficie di appoggio della pavimentazione.

Quest’ultima sarà realizzata con autobloccanti di colorazioni differenti per delimitare gli stalli e gli spazi di servizio. Le piastre avranno dimensioni di 50x50 centimetri e uno spessore di 8-12 centimetri. Inoltre i marciapiedi saranno protetti rispetto alla piazza da dissuasori in acciaio con catenella e da un cordolo in granito, verso la via Carducci e via Manzoni. Saranno potenziati i servizi a disposizione degli ambulanti. Mentre i due bagolari verranno rimossi e ripiantati in altra sede sul territorio di Villasanta.

Eventuali altri provvedimenti saranno adottati dopo un primo periodo di osservazione e valutazione. Saranno istituiti i sensi unici su via Carducci in direzione via Vittorio Veneto e su via Manzoni in direzione via Volta. È allo studio anche la possibilità di potenziare il servizio Pedibus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA