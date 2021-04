Villa reale di Monza: «Manifestazione d’interesse è il primo passo verso la rinascita» L’assessore regionale brianzolo Fabrizio Sala commenta l’apertura da parte di Consorzio Villa reale e Parco di una manifestazione di interesse.

“Regione Lombardia punta al rilancio della Villa Reale di Monza e tutto il complesso”. Lo fa sapere Fabrizio Sala, l’assessore regionale brianzolo all’Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione, alla luce dell’apertura da parte di Consorzio Villa reale e Parco di una manifestazione di interesse per raccogliere progetti culturali e iniziative da inserire nel palinsesto dei programmi per l’estate e l’autunno 2021.

“In vista dell’estate – ha proseguito – vogliamo sostenere gli eventi culturali e promuovere le migliori iniziative per vivere gli spazi della Villa con eventi di qualità e di assoluto interesse per tutti i cittadini, dal punto di vista artistico e culturale. È il primo passo per la rinascita dell’intero complesso, un nuovo punto di partenza con rinnovato entusiasmo e idee innovative per il futuro”.

In progetto percorsi culturali che, per la prima volta, comprenderanno tutti gli ambienti del primo Piano Nobile, le Sale di rappresentanza e gli Appartamenti Reali del Corpo centrale e dell’Ala Sud. gli spazi del Parco, dei Giardini Reali, del Roseto e di alcune parti della Villa ospiteranno così iniziative di diversa natura, per pubblici di ogni età.

Attraverso la manifestazione di interesse le attività saranno selezionate in base alle finalità culturali e al principio di sostenibilità economica. Due le scadenze: entro il 20 maggio 2021 per il calendario estivo, entro il 20 luglio 2021 per quello autunnale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA