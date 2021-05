I vigili del fuoco salvano un gattino finito in cima ad un albero (Foto by Paola Farina)

Vigili del fuoco in centro a Desio per il gatto Peste, intrappolato in cima al pino Primo maggio di lavoro per la squadra speciale dei vigili del fuoco di Monza: in mattinata è intervenuta a Desio per il recupero di Peste, un micio finito in cima ad un alto pino.

Primo maggio di lavoro per la squadra speciale dei vigili del fuoco di Monza giunta in mattinata a Desio per il recupero di un micio finito in cima ad un alto pino ed incapace di liberarsi nello stretto intreccio di rami e foglie. Sono arrivati in via Carcano, in pieno centro cittadino, con due mezzi, un’autoscala e un camion d’appoggio, per rispondere alla chiamata di salvataggio del gatto di famiglia, imprudentemente salito fino alla sommità del pino in giardino.

Il gatto si chiama Peste e in effetti l’ha combinata bella. I pompieri lo hanno localizzato grazie alla strumentazione in loro possesso e, con grande cautela, cercando di non spaventarlo più di tanto, si sono avvicinati con l’ausilio del braccio meccanico: un militare nella torretta, un altro appeso sotto, munito di ’trasportino’, i quattro colleghi a dirigere le operazioni dal basso.



In loro appoggio è intervenuta una pattuglia della polizia Locale, che ha isolato l’area di intervento. Numerosi i curiosi di passaggio lungo via Garibaldi, fermi tutt’intorno ad assistere alle operazioni. Localizzato Peste tra le foglie, il vigile del fuoco lo ha aiutato a liberarsi dai vincoli e ad entrare nel trasportino. Nello stesso momento, il suono delle campane della vicina basilica ha annunciato la conclusione dell’operazione e l’arrivo del mezzogiorno. Tutti a casa per il pranzo, dunque: razione doppia per Peste e un grazie immenso ai vigili del fuoco.

