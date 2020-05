Vigili del fuoco alla Named di Lesmo per un allarme incendio Nel pomeriggio di domenica 24 maggio tre mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti alla Named di Lesmo a causa di un allarme incendio.

Grande spiegamento di mezzi in via Lega Lombarda a Lesmo. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di domenica 24 maggio all’interno dell’azienda Named, leader italiano ed europeo nella produzione e commercializzazione di integratori pr lo sport. A far scattare la macchina dei soccorsi è stato un principio di incendio localizzato nell’area dell’azienda dove si trovano i pannelli fotovoltaici. Secondo le prime informazioni raccolte a caldo, un malfunzionamento a uno degli inverter collegati all’impianto ha causato un surriscaldamento che è diventato poi un incendio abbastanza circoscritto. Data la delicatezza dell’azienda, sul posto si sono portati diversi mezzi dei pompieri ma per fortuna la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo.

